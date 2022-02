mercredi 23 février 2022 • 1151 lectures • 0 commentaires

Un nouveau rebondissement dans l’affaire du meurtre de Ndongo Gueye. Le suspect principal, Bassirou Thiam, qui avait jusque-là rejeté les accusations, est passé aux aveux.

Les aveux de Bassirou Thiam sont tombés peu avant son inculpation par le juge du premier cabinet du Tribunal de Pikine Guédiawaye. Lorsque le magistrat lui a présenté les éléments formels versés dans le dossier, le suspect principal a confessé avoir effectivement tué Ndongo Guèye, renseigne Libération.



II a confirmé dans les détails le film du meurtre tel que tracé par les enquêteurs. À savoir que le dimanche 13 février, Ndongo Guèye était venu chez lui pour lui réclamer ses 6 millions de Fcfa. Il s'en est suivi, selon lui, une altercation lors de laquelle il l'a étranglé à mort.



Mais, là où les enquêteurs évoquent une préméditation, Bassirou Thiam a prétendu devant le magistrat que c'est Ndongo Guèye qui l'a injurié avant de l'attaquer.



Pour autant, il reconnait avoir, après le crime, jeté le téléphone de la victime à la Plage de Malibu où son téléphone bornait le même jour à 13 heures 02 minutes, avant de se rendre au marché Thiaroye pour acheter des sacs. Et dans la nuit du dimanche au lundi, il a abandonné le corps dans une voiture à Cambérène, vers 3 heures du matin, après avoir heurté un particulier.



Ces aveux faits, Bassirou Thiam a été inculpé puis placé sous mandat de dépôt pour assassinat avec acte de torture et de barbarie, recel de cadavre et vol.