Mort de Pape Diouf : les hommages se multiplient

iGFM-(Dakar) Mamadou Niang, Habib Beye, Samir Nasri, Djibril Cissé ou encore Mathieu Valbuena. Les ex-joueurs de l’Olympique de Marseille ont rendu hommage à leur ancien président Pape Diouf, décédé ce mardi à 68 ans. Plusieurs présidents de clubs et personnalités sportives ont aussi écrits des messages spéciaux. Ce, mercredi, les hommages se multiplient encore.

OM : une banderole en hommage à Pape Diouf à Marseille

Au lendemain du décès de Pape Diouf, de nombreuses personnalités du football français ont tenu à honorer la mémoire de l’ancien président de l’Olympique de Marseille. Les supporters phocéens ont également tenu à lui dire au revoir à leur manière.

Le groupe de supporters « Marseille Trop Puissant » a déployé dans la nuit une banderole dans la ville phocéenne, sur le pont du cours Lieutaud. « Repose en paix Pape » ont-ils écrit avec un cœur, qui en dit long sur l’amour que portaient les fans de l’OM à leur ancien président.

Hatem Ben Arfa rend hommage à Pape Diouf

Hatem Ben Arfa est venu ajouter son nom à cette longue liste avec un message spécial. Celui qui évolue désormais au Real Valladolid a publié une vidéo de Pape Diouf sur Instagram, dans laquelle l’ancien dirigeant olympien explique sa vision de la vie. Ces mots sont ancrés en Hatem Ben Arfa comme il l’explique dans son message. « Pape, tu as été un homme avec qui, valeurs et humanité prenaient tout leur sens. Tes mots résonnent encore en moi. Tu laisseras une trace de ton passage dans ce monde où les plus jeunes pourront s’inspirer de toi », a-t-il notamment écrit.

L’hommage de Christophe Galtier à Pape Diouf

Pape Diouf n’a pas uniquement marqué l’OM et le football français, mais aussi la ville de Marseille. Il faut dire que les deux sont souvent liés. Et Christophe Galtier, natif de la cité phocéenne, connaît bien l’importance qu’avait l’ancien président de l’Olympique de Marseille dans sa ville. L’entraîneur du LOSC a ainsi tenu à lui rendre hommage suite à son triste décès mardi soir des suites du coronavirus.

L’émotion d’Erik Gerets suite au décès de Pape Diouf

« C’est avec une immense tristesse que j’ai appris hier soir le décès de Pape Diouf. Du journaliste à la plume magnifique, de l’agent qui n’avait qu’une seule parole au grand président olympien qu’il a été… Je garderai de Pape l’homme bienveillant et toujours là pour conseiller et aider. Énorme pensée à sa famille. RIP », a lancé le coach via les réseaux sociaux de son agence Score Agencies.

Le décès de Pape Diouf survenu mardi soir émeut la planète football. Et plus particulièrement l’un de ses membres, l’entraîneur belge Erik Gerets, l’un des meilleurs choix de Pape Diouf lorsqu’il était président de l’Olympique de Marseille. En 2007, il était allé chercher le Lion de Rekem, qui sortait de deux saisons à Galatasaray. « C’est une énorme tristesse, car Pape était mon président, mais surtout mon ami. Je me souviens de son coup de téléphone lorsque j’ai quitté Galatasaray. On s’est fixé un rendez-vous et j’ai tout de suite pris la décision de venir à Marseille », se rappelle Gerets, contacté par Le Phocéen.

Les deux hommes sont restés en contact bien longtemps après leur aventure commune sur la Canebière. « Oui, on s’appelait de temps en temps pour prendre des nouvelles. Pour le reste, je peux simplement vous dire que Pape restera dans ma tête, mais surtout dans mon coeur pour le reste de ma vie », a expliqué Gerets, très touché par le décès de celui qui lui a permis de nouer une superbe relation avec les amoureux de l’OM.