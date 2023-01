mardi 3 janvier 2023 • 895 lectures • 0 commentaires

Actualité 1 jour Taille

iGFM (Dakar) Critiqué pour son selfie polémique lors de la veille funèbre, pour un dernier hommage à Pelé, le président de la FIFA a tenu à s'expliquer.

L’image avait fait le tour du monde. Le président de la FIFA, Gianni Infantino, s’était logiquement rendu au Brésil pour rendre un dernier hommage à Pelé lors de la veillée funèbre au stade Vila Belmiro de Santos, du nom d’Urbano Caldeire. Mais sa visite a suscité une grosse polémique. En effet, Infantino avait réalisé des selfies tout souriant avec certaines personnes présentes à quelques mètres du corps du champion brésilien. Des images qui ont été très mal vues au Brésil, et face à cela, le président de la FIFA a tenu à clarifier les choses.



"Je tiens à préciser que j’ai été honoré que des coéquipiers et des membres de la famille du grand Pelé..."



"Je suis consterné après avoir été informé que je suis apparemment critiqué par certaines personnes pour avoir pris un selfie et des photos lors de la cérémonie d’hier. Je tiens à préciser que j’ai été honoré que des coéquipiers et des membres de la famille du grand Pelé m’aient demandé si je pouvais prendre quelques photos avec eux. Et évidemment, j’ai immédiatement accepté (…) Dans le cas du selfie, les coéquipiers de Pelé m’ont demandé de faire un selfie de nous tous ensemble, mais ils ne savaient pas comment faire. Alors, pour être utile, j’ai pris le téléphone de l’un d’eux et j’ai pris la photo de nous tous pour lui. Si le fait d’être utile à un coéquipier de Pelé suscite des critiques, je suis heureux de les accepter et je continuerai à être utile chaque fois que je le pourrai à ceux qui ont contribué à écrire des pages légendaires du football", a-t-il expliqué sur ses réseaux sociaux.