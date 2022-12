vendredi 30 décembre 2022 • 130 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Le footballeur brésilien est décédé jeudi 29 décembre à 82 ans. Un deuil national de trois jours a été décrété au Brésil.

Le président brésilien Jair Bolsonaro a décrété un deuil de trois jours pour la mort jeudi du légendaire footballeur Pelé, dans un décret publié au Journal Officiel. «Le deuil officiel est décrété dans tout le pays (...), une marque de respect après le décès d'Edson Arantes do Nascimento, Pelé», des suites d'un cancer à 82 ans, peut-on lire dans ce décret.



Pour rappel, de son vivant, Edson Arantes do Nascimento, dit Pelé, a été l’unique vainqueur de trois Coupes du monde. Véritable légende de son sport, Pelé est celui qui a donné au "futebol" ses heures de gloire et lettres de noblesse.



Son enterrement est prévu mardi prochain.