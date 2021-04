mercredi 28 avril 2021 • 156 lectures • 0 commentaires

Le chef de l’Etat Macky Sall veut des sanctions exemplaires, suite à l’incendie qui a tué plusieurs nouveau-nés à l’hôpital Magatte Lô de Linguère.

Durant la réunion hebdomadaire, le président de la République a demandé à Abdoulaye Diouf Sarr, ministre de la Santé et de l’Action sociale, «de faire la lumière sur toute cette affaire qui révèle des dysfonctionnements notables des services et l’impératif de procéder à des réformes urgentes et en profondeur du système de santé.»



«Le chef de l’Etat a évoqué la nécessité de sanctionner vigoureusement les manquements constatés et de déployer toute l’assistance psychosociale aux parents endeuillés», rapporte le communiqué du conseil des ministres.



Il a aussi pris la décision de remplacer le Docteur Abdou SARR, Directeur de l'hôpital Magatte Lô, par Abibou CISSE, Docteur Chirurgien-dentiste, économiste de la santé, précédemment chef de la division maintenance hospitalière à la Direction des Etablissements publics de Santé.



Macky Sall a demandé au ministre de la Santé, de faire l'audit général des infrastructures sanitaires, en collaboration avec les services de la Protection civile