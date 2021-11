vendredi 5 novembre 2021 • 703 lectures • 0 commentaires

Société 5 heures Taille

Modou Fall, du nom du chauffeur de taxi qui a mortellement heurté le motard de la Gendarmerie, a été jugé par le Tribunal des flagrants délits de Dakar. Il a été condamné à une peine d'emprisonnement d’un (1) mois ferme et à payer une amende de 56.000 francs. Le représentant du Ministère public avait requis 3 mois ferme contre lui.

Le taximan Mamadou Fall a vraiment de la chance, au regard des faits pour lesquels il comparaissait. Poursuivi pour défaut de maîtrise et homicide involontaire sur la personne du gendarme Abdourahmane Seck, il a été condamné à un (1) mois d'emprisonnement ferme par le juge des flagrants délits de Dakar. Cet accident de la circulation, qui a entraîné la mort de l'élément de la Gendarmerie, est survenu, le jeudi 28 octobre dernier, vers les coups de 16 heures, sur l'autoroute à péage.

PUBLICITÉ

À la barre, le prévenu, après avoir reconnu les faits qu'on lui impute, a profondément regretté cet incident. «C'est à hauteur du Poste de Thiaroye que l'accident a eu lieu. C'est juste à l'entrée de l'autoroute à péage. Ça fait 8 ans que je conduis un taxi, mais je n'ai jamais eu de problème de ce genre. Le drame a eu lieu aux environs de 17h. Je n'ai pas vu la victime venir. Au moment où je l'apercevais, il était trop tard. J'ai même freiné, mais je n'ai pas pu éviter le pire. Je roulais à une vitesse comprise entre 90 et 100», a-t-il expliqué. Le maître des poursuites, pour qui les faits sont constants, a requis contre lui une peine d'emprisonnement de 3 mois ferme. La défense, après avoir déploré la mort de la victime et présenté ses condoléances à la famille éplorée et à la Gendarmerie nationale, a sollicité une application bienveillante de la loi pénale pour son client. "C'est une erreur, il regrette son acte. Cela fait 8 ans qu'il est conducteur de taxi, mais c'est la première fois qu'il rencontre des problèmes similaires. Mieux, c'est lui-même qui s'est rendu au Commissariat de Thiaroye, après le drame avant que celui-ci qui s'est déclaré incompétent ne lui demande d'aller à la Brigade de Gendarmerie de Mbao», a plaidé Me Arona Bass.

PUBLICITÉ

À l'issue des débats, le Tribunal a reconnu Modou Fall coupable des délits qui lui sont reprochés. En sus de la peine ferme d'un mois qu'il lui a infligée, il l'a condamné à payer une amende de 56 000F cfa et a ordonné la confiscation de son permis de conduire pour une durée de 7 mois.