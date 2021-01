mardi 26 janvier 2021 • 200 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Plusieurs centaines de pélicans ont été retrouvés morts au parc de Djoudj.

L’information vient du ministère de l’Environnement. Il renseigne que 750 pélicans blancs dont 740 jeunes et 10 adultes, ont été retrouvés morts. Dans son communiqué, il renseigne que le directeur des parcs nationaux a effectué une mission au cours de laquelle il a instruit le docteur vétérinaire, conservateur de la réserve spéciale de faune de Gueumbeul, d’effectuer l’autopsie sur place et de faire des prélèvements qui sont envoyés au laboratoire national de l’élevage et de recherche vétérinaire (Lnerv).

«Durant la période de migration et de forte concentration des oiseaux d’eau au Parc national des oiseaux de Djoudj (Pnod), il arrive que des cas de mortalités soient signalés chez les populations de pélicans, notamment parmi les juvéniles», tente d’expliquer ledit ministère. Mais, il y a quelques semaines, des cas de grippe aviaire avaient été enregistrés à Thiès. Y-a-t-il un lien avec cette maladie ? Pour l’instant seule les analyses peuvent édifier.