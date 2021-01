dimanche 31 janvier 2021 • 588 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar)Tanya Bui. C’est le nom de la quatrième personne qui a été arrêtée dans l’enquête sur la mort des 5 sénégalais dans l’incendie criminel de Denver. Les enquêteurs ont fait un lien entre les trois premiers présumés meurtriers et elle.

L'identité des trois adolescents, présumés auteurs de l'incendie criminelle de Denver qui a coûté la vie à Djiby Diol et sa famille, n’a pas été dévoilée par la police américaine depuis leur arrestation. Mais, les limiers ont divulgué celle de la quatrième personne suspectée dans cette affaire. Elle s’appelle Tanya Bui. Une fille de 23 ans, habitant la localité de Littleton.

En effet, dans l’Affidavit (déclaration sous serment), publié par les autorités américaine, parcouru par iGfm, l’agent spécial Ryan P. McKone, aidé du Fbi, a déclaré que l'un de ces suspects identifié comme K. B a utilisé un téléphone portable dont le numéro est le 720-XXX-0015. Les investigations ont démontré que le véritable abonné de ce numéro n'est autres que Tanya Bui. C’est elle qui avait acheté l'abonnement téléphonique.

Les enquêteurs ont aussi épluché les comptes Snapchat, Facebook, Instagram et Apple iCloud associés à Tanya Bui, KB , et les deux autres suspects des homicides, c'est à dire GS et DS. Les investigations «ont fourni des preuves substantielles pour l'enquête sur l'homicide», renseignent-ils. «Il est également devenu très clair que Tanya BUI était engagée dans la distribution de stupéfiants et la vente illégale d'armes à feu», révèlent l’agent Mckone et ses collègues dans le document.

Tanya a été présentée, hier vendredi même, à un juge au tribunal du district de Colorado. Le juge d'instance Scott T. Varholak l'a informé de ses droits et des sanctions qu'elle encourt pour chaque chef d'accusation, rapportent les médias américains.