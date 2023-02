vendredi 3 février 2023 • 393 lectures • 0 commentaires

Société 10 mins Taille

iGFM - (Dakar) Thierno Tidiane Tall, l’imam de la mosquée du quartier Darou Rahmane de Grand Yoff, a été retrouvé mort hier dans le bassin de rétention de la Zone de captage. La police a entamé une enquête.

Selon Libération, aucun certificat de genre de mort n’est encore délivré. Mais à première vue, aucune trace de violence n’est visible sur la dépouille. Et le défunt portait toujours sa montre, sa bague et son chapelet. L’enquête n’écarte aucune piste pour le moment.



De plus, selon toujours le Journal, l’mam avait appelé son frère, qui habite à la zone de captage. Interrogé, ce dernier a confié aux limiers que le défunt voulait lui parler de formalités administratives pour les papiers de ses enfants.



Aussi, en sortant de chez lui, Thierno Tidiane Tall avait confié les clés de son coffre-fort à son fils et a remis la dépense pour 10 jours à son épouse, confie le journal.

PUBLICITÉ