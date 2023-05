jeudi 18 mai 2023 • 1118 lectures • 5 commentaires

Durant les manifestations, quand des cas de décès sont notés, les enquêtes n’aboutissent généralement pas. Les auteurs des homicides ne sont, pour la plupart, pas inquiétés. C’est le constat amer de Seydi Gassama, responsable d’Amnesty Sénégal. Il a annoncé qu'une plainte collective contre l’Etat est en gestation.

Une plainte collective contre l’Etat du Sénégal. C’est ce que préparent les familles des personnes décédées durant les manifestations. L’annonce a été faite par Seydi Gassama. «Nous avons constitué un pool d’avocats qui travaille avec les familles pour porter l’affaire devant la Cour de Justice de la Cedeao. Il ne s’agira pas de plainte contre X, il s’agira d’une plainte collective contre l’Etat du Sénégal et nous n’excluons pas de saisir les instances onusiennes», a déclaré, au micro de la Tfm, le responsable d’Amnesty Sénégal.



Seydi Gassama déclare que l’Etat a toujours «cherché à blanchir la police et la gendarmerie pour des actes de violence contre les manifestant ou les actes de décès». Il déplore aussi les communiqués du ministre de l’intérieur qui, chaque fois qu’un évènement malheureux se produit lors d’une manifestation, «s’empresse de faire un communiqué pour blanchir les membres des forces de défense et sécurité.»