iGFM-(Dakar) Amadou Ba et son gouvernement sont-ils en danger ? La question mérite d’être posée suite à la motion de censure déposée hier par les députés de l’opposition. Il faut noter que ce mécanisme de motion de censure peut même, en théorie, conduire à la démission du gouvernement, si elle est adoptée à la majorité.

Si des inquiétudes planent sur le gouvernement d’Amadou, c’est bien parce que Birame Souleye Diop et les députés de Yewwi Askan Wi sont déterminés à jouer cette carte pour faire entendre leur désapprobation et tenter de destituer le gouvernement. Ils ont déposé une motion de censure contre Amadou Bâ et ses ministres.



"L’Assemblée nationale peut provoquer la démission du Gouvernement par le voted’une motion de censure.", dit clairement l'article 89 du reglement interieur de l'assemblee nationale.

Le premier ministre Amadou qui a effectué hier, sa déclaration de politique générale est encore attendu à l'assemblée nationale ce jeudi pour des discussions, durant lesquelles il essaiera de convaincre les indécis de ne pas voter en faveur de la motion.



Au final, la motion de censure doit rassembler la majorité absolue au sein de l'Assemblée nationale, soit 83 voix, ce qui provoque dans la foulée la démission du Premier ministre et de son gouvernement. Il faut tout de même préciser que la coalition au pouvoir a perdu la majorité à l'assemblée nationale après les dernières élections législatives.