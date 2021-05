samedi 29 mai 2021 • 224 lectures • 0 commentaires

Patrice Motsepe, le président de la Confédération africaine de football est à Dakar pour la finale de Beach Soccer. Il a été l'invité du chef de l'Etat, dans la matinée de ce samedi. L'organisation de la Can a été au menu de leurs discussions.

Le président Macky Sall, qui entame une tournée éconopmique ce samedi, a reçu le successeur de Ahmad Ahmad en audience à son domicile à Mermoz. Il s'agissait d'une visite de courtoisie, selon la présidence. Mais, la question de l'organisation de la Couê d'Afrique des nations, a été évoquée par les deux hommes.

"Il a dit toute sa fierté pour cette jeune génération de leaders en Afrique. Motsepé a également dit son souhait de voir le Sénégal abriter l'organisation de la coupe d'Afrique de football", renseigne la même source.



Mais, pour penser à une éventuelle organisation de la Can, le Sénégal devrait certainement penser à se doter d'infrastructures sportives adéquates, au moement où le pays peine à avoir un stade digne de ce nom pour accueillir les compétitions internationales.



Motsepe était accompagné du vice-président Augustin Senghor et de la Secrétaire générale de la Fifa. Il assistera à la finale de la Can de Beach soccer ce samedi.