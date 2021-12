lundi 20 décembre 2021 • 419 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Arrivé au Cameroun, ce lundi matin, le président de la CAF, Patrice Motsepe s'est aussitôt exprimé devant les médias camerounais sur le report au non de la Coupe d'Afrique des Nations de football, en raison de la crise sanitaire évoquée par des clubs européens et la FIFA.

"C'est ma patrie et c'est la patrie de toute l'Afrique. Je suis confiant pour faire cette CAN au Cameroun un grand succès. Au sortir de nos rencontres d'aujourd'hui et de demain, nous allons nous s'adresser à vous. Mais je suis confiant car le Cameroun est une grande nation de football qui a prodigué autant de fierté à son peuple et à l'Afrique toute entière. Nous ferons un feedback pour rassurer le monde. Nous sommes confiants car nous avons l'engagement de nos peuples et celui de tout le football professionnel en Afrique de manière générale", a-t-il tenté de rassurer à sa descente d'avion. Reste maintenant à savoir ce qui va sortir de la séance de travail avec le Comité d'organisation, la rencontre avec le Président de la République Paul Biya et la visite du stade Olembé.