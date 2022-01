dimanche 16 janvier 2022 • 58 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Le ministre de l'Agriculture et de l’Équipement rural, par ailleurs candidat de Benno Bokk Yakaar pour les élections du Conseil départemental de Kolda, a fait le tour de certains villages de la localité.

Moussa Baldé était dans le foyer religieux de Médina Elhadj, à Démabo, Missirah Issa, Saré Kédiang, Saré Koubé, Saré Coly Peul et Mandingue et plusieurs autres contrées du Fouladou. Une visite de proximité bien appréciée par les habitants de ces contrées. Leurs doléances : l'état de leurs routes et le manque d'électricité dans la zone. Cependant, les villageois ont reconnu l'apport du ministre dans la zone.



En effet, c'est avec l'arrivée du ministre au département de l'Agriculture qu'ils ont pu bénéficier de tracteurs et de semences, disent-ils. Dans son discours, Moussa Baldé a appelé les populations du monde rural à voter massivement pour la liste de Bby.



"Macky Sall a tout donné à Kolda. C'est avec lui que la région de Kolda a vu plusieurs de ses fils promus. Il faut lui rendre la monnaie en votant massivement sa liste. Pour moi, ces élections ne sont pas seulement les nôtres, mais également celles de Macky Sall. Si vous nous donnez vos voix, nous pourrions plaider pour la réalisation des demandes faites", a-t-il déclaré. Au domicile du marabout de Missirah Issa