dimanche 28 janvier 2024 • 1308 lectures • 0 commentaires

Sport 3 semaines Taille

iGFM (Yamoussoukro) Le défenseur sénégalais, Moussa Niakhaté, a lâché ses mots à 24 heures du huitième de finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2023, Sénégal-Cote d'Ivoire.

"L’hostilité du public ? On ne pense pas à ça. On pense qu’au match ça reste du football et le football ça se joue sur le terrain avec un ballon. On sait qu’on est à Yamoussoukro en Côte d’Ivoire et on sait que le public sera pour cette équipe là et c’est tout à fait normal mais ça reste du football. On ne pense qu’à faire rouler le ballon et de montrer un beau visage du Sénégal", a déclaré le joueur de 27 ans, lors de la conrérence de presse d'avant-match.



Faire focus sur leur plan de jeu



"On va se concentrer sur nous-mêmes, on a bien travaillé cette semaine. On fait focus sur notre plan de jeu, défensif ou offensif. On respecte la Côte d'Ivoire, c'est une équipe qui est programmée pour remporter cette Can, mais il faut se concentrer sur nous-mêmes et gagner ce match", a conclu le défenseur de Nottingham Forest (Premier League).



Pour rappel, Sénégal-Côte d'Ivoire se jouera ce lundi à 20h GMT, au stade Charles Konan-Banny de Yamoussoukro.

PUBLICITÉ