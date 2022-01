vendredi 21 janvier 2022 • 575 lectures • 0 commentaires

iGFM - Le maire sortant des parcelles assainies dit n’avoir aucunement senti le soutien de Amadou Bâ. Il a craché ses vérité hier à ce propos.

«Amadou Bâ je ne l’ai pas vu et je ne le sens pas. Pour me soutenir il faut venir vers moi, venir faire campagne dans les 20 quartiers. Je ne l’ai pas vu et je ne le sens pas. Je le vois avec Abdoulaye Diouf Sarr des fois mais nous aux parcelles, la coalition Benno Bok Yakaar on n’a senti nullement le soutien de Amadou Bâ.



Mais on va gagner les élections. Parce qu'on peut les aggner sans Amadou Bâ ni Mbaye Ndiaye. Les populations sont mobilisées avec nous, l’Apr avec son entièreté est mobilisée avec nous, les alliés sont mobilisés avec nous. Nous allons gagner. »