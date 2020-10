dimanche 25 octobre 2020 • 463 lectures • 0 commentaires

Actualité 3 heures Taille

iGFM-(Dakar) Le président Macky Sall ne pourra pas être candidat pour la présidentielle de 2024 ». C’est la conviction du Président de l'Alliance Démocratique PÉNCÓO, Moussa Tine qui évoque la rétroactivité de la loi.

«En Droit, lorsque la signification d’un texte n’est pas très claire, on s’emploie à aller voir la volonté du législateur au moment de la rédaction du texte. Il faut voir ce que les rédacteurs du texte ont voulu dire à travers les dispositions du texte. En d’autres termes, on fait l’exégèse d’un texte. C’est une technique d’interprétation juridique. Ici, dans le discours du président Macky Sall qui a été l’inspirateur de la constitution, celui du rédacteur qui a conduit les travaux (ministre de la justice), et celui du secrétaire général du gouvernement, disent clairement que dans la disposition : nul ne peut exercer plus de 2 mandat consécutif, on entend une disposition permanente qui rétroagissait et qui concernait le président Macky Sall», a-t-il expliqué dans l’émission Grand Jury de la RFM.