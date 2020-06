Moustapha Cissé Lo : « J’ai le remède contre le coronavirus »

iGFM-(Dakar) Le député de l’APR et vice-président de l’Assemblée Nationale, Moustapha Cissé Lo, révèle avoir trouvé le remède contre le Covid-19. « Je vous assure que j’ai ce qu’il faut pour guérir ou éviter une épidémie (Ebola et même le coronavirus ). Et quiconque voudra ce remède devra m’appeler sur mon téléphone portable et je le partagerai » a-t-il dit avec insistance ce vendredi soir, sur le plateau de la Sen Tv plus précisément dans l’émission « Ndoumbelane ». El Pistéléro d’ajouter que dès demain ( Ndlr: Samedi) il enverra des conseils au frère du Président et maire de la commune de Guédiawaye, Aliou Sall, testé positif de la Covid-19, pour qu’il puisse guérir le plus rapidement de cette maladie qu’il a contracté il y a quelques jours.

Hawa SIGNATE