lundi 13 mars 2023 • 873 lectures • 0 commentaires

iGFM – (Dakar) Union sacrée à Walf TV, Moustapha Diop et Khady Sylla se sont mariés. Les deux collègues se sont dit OUI dans le plus grand des secrets ce dimanche à Grand Dakar en présence des familles et des amis.

C'est devenu la tendance, dira-t-on ! Les journalistes ne cherchent souvent pas très loin pour se marier. Moustapha Diop, journaliste et directeur de ladite télévision a donc décidé de prendre comme seconde épouse, la journaliste Khady Sylla qui est aussi présentatrice du journal. Celle-ci est reconnue pour ses apparitions dans les éditions du soir.

Publié par Mame Fama GUEYE editor