Moustapha Name quitte Pau pour le Paris FC

iGFM-(Dakar) Moustapha Name quitte Pau, qui évoluera la saison prochaine en Ligue 2, pour rejoindre un autre club de ce championnat. Le milieu de terrain défensif sénégalais, âgé de 25 ans, signe au Paris FC pour 3 ans et un transfert en-dessous des 200.000 euros. Name a inscrit 5 buts et délivré une passe décisive avec le club béarnais cette saison.