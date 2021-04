jeudi 22 avril 2021 • 109 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Quatre footballeurs sénégalais ou d’origine sénégalaise font partie des 67 Africains évoluant en ce début de saison à la Major Soccer League (MSL), le championnat nord-américain de football, selon un décompte fait par le site spécialisé foot365.fr.

Parmi ces joueurs, le site spécialisé avance le nom du défenseur du Los Angeles FC, Mohamed Traoré, de l’attaquant Samuel Grandsir des Los Angeles Galaxy, de l’attaquant Dominique Badji de Nashville FC et du portier international, Clément Diop de FC Montréal.



Les trois premiers n’ont jamais joué avec la sélection A, au contraire du portier du CF Montréal Clément Diop, appelé à plusieurs reprises par Aliou Cissé.



L’équipe de Clément Diop fait partie des clubs qui compte le plus de footballeurs africains ou d’origine africaine avec huit joueurs.



Clément Diop joue en effet aux côtés de Jean-Aniel Assi (Côte d’Ivoire), Clément Bahiya (Cameroun), Ahmed Hamdy (Egypte), Sunusi Ibrahim (Nigeria), Mustafa Kizza (Ouganda), Rida Zouhir (Maroc) et du capitaine kényan Victor Wanyama qui a joué en Premier league à Southampton et Tottenham.



D’autres footballeurs africains pourraient se joindre à cette liste puisque ‘’la première fenêtre du marché des transferts ne sera terminée qu’en début juin et qu’une seconde s’ouvrira à la mi-juillet’’, indique la même source.



Sur ce contingent, les pays les mieux représentés sont le Ghana (14 joueurs), le Nigeria (7) et le Cameroun (6), selon le site spécialisé.



Le site note toutefois l’absence de Kei Kamara, l’attaquant de la Sierra Leone, ‘’toujours sans contrat’’ et qui est ‘’le meilleur buteur africain de l’histoire de la Ligue nord-américaine avec 130 buts au compteur sur 14 saisons’’.

Avec APS