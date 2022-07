mardi 12 juillet 2022 • 557 lectures • 0 commentaires

IGFM (Dakar) Sadio Mané et Thomas Müller qui se sont rencontrés pour la première fois, hier lundi, à l'entraînement, forment déjà une paire qui devrait porter ses fruits au cours de la saison en Bundesliga. Selon Bild, les deux joueurs sont sur la même longueur d'onde.

Thomas Müller (32 ans) a repris l'entraînement en équipe lundi matin après quatre semaines de vacances. Le Bavarois d'origine (au club depuis 2000) est entré sur le terrain à 10 heures dans la bonne humeur.



Dans l'unité, Müller a ensuite plaisanté avec le recrue vedette Sadio Mané (30 ans). En tant que partenaire de blague et traducteur français, Kingsley Coman (26 ans) a ri avec la nouvelle tempête M&M du Bayern !



Comme toujours après les vacances, Müller semblait en pleine forme et a immédiatement été le meneur et le haut-parleur à l'entraînement. "Radio Müller" diffusée en haute fréquence...



Tous les deux des farceurs



Müller et Mané sont sur la même longueur d'onde. Tous les deux sont des farceurs !

Sur la pelouse, il ne se passait pas grand-chose de manière ludique. Parce que la plupart du temps, les deux stars étaient dans des groupes d'entraînement séparés. Müller a été autorisé à sauter les sprints à la fin de l'unité intensive pendant deux heures. Quand à Mané, il s'en est sorti.



Alors que Müller a débuté lundi, les derniers joueurs internationaux devraient reprendre l'entraînement mardi : Manuel Neuer (36 ans), Robert Lewandowski (33 ans), Leroy Sané (26 ans), Benjamin Pavard (26 ans) et Lucas Hernández (26 ans).



Pour rappel, Eric Maxim Choupo-Moting (32 ans), Sven Ulreich (33 ans), Bouna Sarr (30 ans) et le nouveau venu Noussair Mazraoui (24 ans/transfert libre d'Amsterdam) ont fait une pause à l'entraînement lundi.

