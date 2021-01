dimanche 24 janvier 2021 • 300 lectures • 1 commentaires

Vidéo 2 heures Taille

iGFM – (Dakar) Dip Doundou Guiss l’un des meilleurs rappeurs de sa génération vient de réaliser l’exploit. Le jeune artiste a réussi à être à la tête des tendances sur la plateforme Youtube en moins de 24h.

Son dernier clip « Musiba est en train de battre des records sur Youtube. En moins de 24h, le clip a pu récolter plus de 250.000 mille vues. Suffisant pour être à la tête de la plateforme de vidéos.

Au paravent, des chansons pouvaient se classer en TT, mais pour DIP, c’est un cas spécial. Un exploit qui s’explique par l’innovation apportée dans la réalisation de ce tube sur tous les plans meublé par une stratégie très bien pensée par son entourage.

Réalisé par la structure Reverse Studios, le clip de DIP apparait comme un signal donné aux rappeurs.

« Dans ce titre, DIP consolide son titre de King dans le rap game : il rappelle à ses détracteurs qui est le roi, malgré leurs attaques incessantes. Entre différentes punchlines et egotrip, le King tape sur la table et prévient les MC : leur plus grand malheur, c’est lui » rappellent son équipe de communication.

Le rap Game connait, depuis quelques temps, une grosse concurrence entre artistes.

Ce combat se voit plus entre DIP et Ngaaka Blindé alias King Baba.

Le dernier nommé a récemment sorti un clip pour imposer sa suprématie dans le Hip Hop sénégalais. Un clip très bien fait avec des retours positifs. Comme son nom l’indique, le King veut avoir le trône entre ses mains. Mais l’arrivée de l’opus de DIP semble être une réponse d’un Roi qui veut arracher le Saint Graal par la force. .

Toute cette « bagarre » prouve encore une fois, que le secteur de la musique a éteint un niveau jamais connu au Sénégal avec une nouvelle génération d’artistes très engagés pour pousser le rap vers un autre level.

socialnetlink.org