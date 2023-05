Musique : Assane Ndiaye signe son retour avec «Thiofel»

mardi 16 mai 2023

iGFM-(Dakar) Un nouveau style et des projets plus ambitieux, c’est ainsi que le célèbre chanteur, Assane Ndiaye signe son retour sur le devant de la scène musicale sénégalaise après quelques années d’absence. Un retour également marqué par un nouvel album et une série d’évènements prévus dans les jours à venir. Face à la presse ce lundi, le chanteur a révélé qu’il doit ce retour triomphal à sa nouvelle collaboration avec la grande maison de production audiovisuelle RAF PRO, dirigée par Clara, Mme Gaye.

Publié par Birame Ndour editor