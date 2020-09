jeudi 27 août 2020, par Daouda Mine

People 1 semaine 206 lectures • Taille

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=DUSG36FFrA4&feature=emb_logoS’il y a des hommes et femmes qui ont souffert des effets collatéraux du Covid-19, c’est bien les artistes parmi lesquels les musiciens qui ne se sont pas produits en spectacle ni voyagé depuis la fermeture des frontières. Huit mois pour ainsi dire.Cantonnés et confinés, offrant par-ci et là des prestations en mode visio depuis leur domicile, ils essaient de vivre leur passion en la partageant avec leurs concitoyens d’ici et d’ailleurs et leurs fans à l’international. Ce qui fût notamment le cas de Youssou Ndour avec son émission Fittey retransmise avant le Ramadan et qui fut un grand succès aussi bien sur TFM, la chaîne de son groupe de presse Futurs Médias, et sur les réseaux sociaux.C’est dans ce contexte difficile que son claviériste, Tapha Faye, a jugé utile de produire Juliana Salsa en version instrumentale. Inspiré, le musicien se lâche sur son clavier, entraînant son monde dans un salsa mbalax envoutant d’un plus de 3 minutes. A l’aise sur son instrument, Tapha Faye qui a commencé sa carrière à la batterie, est partout dans ce tube. De la basse au piano, en passant par les cuivres, les synthé et l’arrangement.Il n’est pas le frère d’Adama Faye, son « maître », d’Habib Faye, le « virtuose » pour rien.« Quand on a une telle famille, quand on a fréquenté le grand groupe qu’est le Super Etoile, quand on est à l’école de la musique qu’est Youssou Ndour, cela devient plus facile de produire et travailler en conséquence le son. Et cela m’a été d’un grand secours dans cette période de Covid-19 qui nous a cantonnés à la maison. On ne peut rien faire d’autre que penser, vivre et exprimer en dedans notre musique. C’est difficile. Vous imaginez, que nous n’avons pas travaillé depuis 8 mois. Heureusement que nous avons un patron profondément humain. Autrement, ce serait difficile sinon », nous dit Tapha Faye, joint par téléphone.« Content » de son tube annonciateur de prochains produits, Tapha Faye confirme une « réflexion dans ce se sens ». « J’ai envie de rendre hommage à Adama Faye et Abdou Mbacké avec qui j’ai découvert les secrets du clavier au Super Diamono. Je leur dois ça. Je pense que nous pouvons beaucoup apporter à la jeune génération en revisitant les travaux d’Adama Faye et Abdou Mbacké », confie le musicien.En attendant qu’il soit trouvé un vaccin contre ce satané Covid-19, consommons sans modération la musique parmi laquelle ce succulent Juliana à la sauce mbalax.