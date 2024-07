mercredi 19 juin 2024 • 2060 lectures • 0 commentaires

Ce mercredi, la tension était vive à la prison du Camp pénal. Une mutinerie y a eu lieu dans la journée. La Direction générale de l’Administration pénitentiaire vient de donner sa version des faits.

«Les images et vidéos provenant de l'intérieur de cet établissement pénitentiaire, frauduleusement filmées par les détenus, résultent d’un incident survenu après que les pensionnaires de la chambre 8 du Camp pénal de Liberté 6 ont refusé de se soumettre à l'appel nominatif» déclare la Direction générale de l’Administration pénitentiaire.



Dans un communiqué de presse parcouru par iGFM, elle explique que l’appel nominatif est pourtant, une mesure de sécurité obligatoire. «Ils ont par la suite délibérément mis le feu sur leurs effets de couchage», ajoute la même source.



Ainsi, l’administration pénitentiaire indique que la situation a été vite maitrisée par le personnel en service. Et aucun blessé n'est à déplorer encore moins une perte en vie humaine, dit-elle dans son communiqué de presse.



Annonçant qu'une enquête sera ouverte pour connaitre la provenance des téléphones qui ont filmé et partagé ces scènes de violence, l'Administration pénitentiaire invite aussi les détenus et l'opinion publique «au respect de disposions sécuritaires qui régissent le fonctionnement des établissements pénitentiaires.»