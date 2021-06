mardi 29 juin 2021 • 95 lectures • 0 commentaires

Actualité 3 heures Taille

iGFM - (Dakar) Porté à la tête de l’ARTP en juin 2019, M. Abdoul LY participe, cette année, pour la première fois, au salon « Mobile World Congress » (MWC 2021).

Pour un coup d’essai, le directeur général de l’Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes du Sénégal compte réussir un vrai coup de maître. De toutes les façons, il est bien parti pour relever ce défi.

Déjà, ce lundi, jour d’ouverture de l’édition 2021 du Congrès Mondial de la Téléphonie Mobile, M. Abdoul LY, accompagné de ses collaborateurs, a pris part à une riche table ronde sur la gestion du spectre (Fréquences/Radiocommunications) dans les pays africains notamment.

La révision du prix du spectre sur le continent noir était au centre des différentes interventions.

La ministre rwandaise des TIC et de l’innovation, des régulateurs venus de pays africains (Nigéria, Congo Brazzaville, etc.) et d’autres experts mondiaux, spécialistes du spectre ont participé à ce partage d’idées et d’expériences de haute facture.

Le MWC, organisé annuellement par le GSMA (Global System for Mobile Communications), est considéré comme l’un des plus grands événements mondiaux en termes d’inventions technologiques et d’innovations numériques.

Au-delà des conférences thématiques habituelles, des rencontres « B to B » avec de hautes sommités du monde des Télécommunications seront quotidiennement au programme du régulateur sénégalais.

Au fait, le Congrès Mondial de la Téléphonie Mobile permet aux participants d’échanger, de partager leurs expériences et surtout de recueillir le maximum d’informations concernant l’évolution du secteur technologique à travers le monde.

Hormis le DG Abdoul LY et ses collaborateurs, la délégation sénégalaise au MWC 21 de Barcelone est composée de membres du Collège de l’ARTP, d’agents du Ministère de l’Économie numérique et des Télécommunications et de responsables du FDSUT, entre autres.

Le très couru salon catalan du Mobile prendra fin le 1er juillet prochain.