Mya Guissé résume son année : « 2022 a été très éprouvante pour moi… »

lundi 2 janvier 2023 • 458 lectures • 0 commentaires

People 2 jours Taille

iGFM – (Dakar) Bonne et heureuse année à la famille. 2022 a été une année très éprouvante pour moi, ce qui paraissait être un échec s'est transformé en force ! J'ai suivi ma passion pour la musique et elle m'a sauvée. Merci à vous ma communauté, for the support, vous m'avez aidée à m'envoler, à faire éclore mon talent. Merci à toutes ces personnes qui se reconnaissent dans ma musique et se l'approprient.

Je finis l'année en beauté grâce à vous et mon entourage. Vous êtes ma force et je continuerai à persévérer pour vous.

Bonne et heureuse 2023 , l'aventure continue avec vous . Merci de tout cœur », lit-on sur son compte Instagram.

Publié par Mame Fama GUEYE editor