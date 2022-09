jeudi 1 septembre 2022 • 2386 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Interpellée hier mercredi puis placée en garde à vue, Nabou Dash a, pour le moment, recouvré la liberté.

La garde à vue de Nabou Dash a été levée. C’est ce qu’ont annoncé nos confrères de libération Online. Cependant, les deux plaintes sont maintenues. Elles n’ont pas été retirées et le dossier suit son cours.



Pour rappel, Suite à deux plaintes pour injures via les Ntic, Nabou Dash a été cueillie par la Dsc hier. Les policiers ont dû agir ainsi car elle refusait systématiquement de répondre aux convocations.



Mais, la Division spéciale de lutte contre la cybercriminalité (Dsc) a acheminé Nabou Dash au service psychiatrique de Fann pour examen. Les limiers veulaient, d’abord s’assurer de son état mental avant toute audition ou garde à vue. Et au terme de l'examen, elle a été interrogée, puis placée en garde à vue.