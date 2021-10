vendredi 1 octobre 2021 • 593 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Le match retour Namibie-Sénégal pourrait se jouer sans jouer sans Sadio Mané, Edouard Mendy, Cheikhou Kouyaté, Ismaila Sarr, Nampalys Mendy et Seny Dieng en raison de la pandémie de covid 19. L'Afrique du Sud figurant sur la liste rouge de la Grande Bretagne, accueillera cette rencontre du 12 octobre 2021, dans le cadre de la 4e journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2022.

Soucieux de voir son équipe se déplacer dans le sud du continent sans son contingent anglais, Aliou Cissé a demandé aux membres de la Fédération sénégalaise de football (FSF) de trouver une solution au cas contraire, il sera obligé de recomposer son groupe avant de rallier l'Afrique du Sud où la Namibie est contrainte de recevoir ses adversaires pour manque de stade homologué.

"Avec cette pandémie tout devient compliqué pour les entraîneurs encore plus pour les joueurs et sélectionneurs. Cette situation là, je pense qu’elle est d’ordre administratif. Oui, c’est plus qu’une question administrative que sportive."

"Mettre sur le même pied d'égalité les joueurs africains et sud-américains"

"Nous attendons que la FIFA mette sur le même pied d’égalité les joueurs Africains et Sud-américains, à savoir de pouvoir jouer les deux matchs et retourner dans leurs clubs sans pour autant être confinés. Si ce n’est pas le cas, on construira une deuxième équipe pour aller jouer le deuxième match contre la Namibie en Afrique du Sud tout en pensant que l’équité sportive n’est pas respectée."

L'espoir de Cissé et la réaction attendue de la CAF

"Je pense que nous avons des dirigeants qui sont capables de régler cette situation, que ce soit aux présidents de fédérations mais aussi celui de la confédération africaine. Nous avons bon espoir. Car, nous avons beaucoup parlé, cette semaine avec le président Augustin Senghor. Je pense qu’il a plus d’informations et il sera amené à vous répondre plus que ça mais avons vraiment des espoirs."

A rappeler que l'équipe du Sénégal affrontera d'abord celle de la Namibie à l'aller, à Thies, le 9 octobre 2021 avant d'aller en Afrique du Sud, pour la manche retour.

Les Lions sont leaders du groupe H avec six points devant leur prochain adveraire. Congo (3e) et Togo (4e) ferment le classement.