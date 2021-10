lundi 11 octobre 2021 • 298 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Aliou Cissé a déclaré en conférence de presse de veille de match Namibie-Sénégal, qu'il faut "gagner et se concentrer sur la préparation de la CAN plus sereinement."

"Le meilleur scénario est de pouvoir gagner demain et de se concentrer sur la préparation de la CAN plus sereinement, c’est notre souhait. Mais c’est un match de football, on ne sait jamais comment cela va se passer. Mais il est important pour nous de faire un bon résultat."

La même envie

"D’aborder ce match là avec la même envie que celui du match aller chez nous. Tout en sachant que ce ne sera pas le même match. En face, il y’aura une équipe très concentrée, une équipe qui aura envie de faire tomber le Sénégal. Je pense que sur nos dernières sorties et ce qu’on a montré en première période contre la Namibie, doit nous réconforter sur notre ligne directrice, nos principes et notre identité de jeu."

La fraîcheur physique, l'élément le plus important

"L’élément le plus important est cette fraîcheur physique après le voyage. Le peu de récupération qu’on a eu, le manque de sommeil, je pense que la fraîcheur jouera sur ce match", a dit le sélectionneur des Lions du Sénégal, qui vise une qualification pour le 3 et dernier tour, face aux Brave Warriors, ce mardi (13h00 GMT). Ce, après avoir enregistré 9 points en trois sorties, dans le groupe H où ils sont solides leaders.

Rappelons que les Lions ont battu les Brave Warriors par 4 buts 1 à l'aller. Ce match retour qui se jouera à Johannesbourg (Afrique du Sud), compte pour la 4e journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2022.