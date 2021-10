jeudi 7 octobre 2021 • 260 lectures • 0 commentaires

iGFM (Thies) La Namibie va affronter le Sénégal samedi prochain à Thies (19h00), dans un match comptant pour la 3e journée des qualifications pour le Mondial 2022 au Qatar. S'exprimant sur le site officiel de la Fédération namibienne de football, le sélectionneur Bobby Samaria a fait savoir qu'il s'appuie sur plusieurs points pour déjouer les Lions.

«Nous savons que nous faisons face à une montagne contre le Sénégal, mais les montagnes doivent être escaladées et conquises et avec un esprit d'équipe, il est possible pour nous de provoquer un bouleversement", a déclaré le technicien qui va se déplacer au Sénégal avec un groupe composé essentiellement de joueurs évoluant dans le championnat sud-africain.

Passer à la vitesse supérieure

Depuis lundi, Bobby Samaria tient ses expatriés. Ce qui lui a d'ailleurs permis de hausser le rythme de son travail. "Depuis que tous les professionnels ont rejoint l’équipe lundi, nous n’avons fait que passer à la vitesse supérieure dans notre préparation et l’aspect mental des joueurs et de l’équipe technique est vital alors que nous allons au Sénégal", a soutenu l'entraîneur qui s’appuie également sur les commentaires de ceux qui l’entourent. Samedi, les deux équipes vont s'affronter pour la sixième fois toutes compétitions confondues. Déjà en cinq matchs, le Sénégal est devant avec 5 succès.

Pour rappel, la Namibie affrontera le Sénégal au stade Lat Dior le 9 octobre, puis le 12 octobre au stade Orlando de Soweto lors du match retour du groupe H. Le Sénégal est leader de sa poule avec six points devant la Namibie deuxième avec quatre points, le Congo (3e, 3 points) et le Togo (4e, 0 point).

Mamadou Salif GUEYE et Cheikh SARR (Envoyés spéciaux à Thies)