iGFM (Dakar) En conférence de presse de veille de match Rwanda-Sénégal, Nampalys Mendy s'est exprimé sur ses performances en sélection ces derniers mois.

"On a un groupe de qualité et j'essaie de donner le maximum, mais je ne me consièdre pas comme un joueur incontournable en sémection. Nous sommes tous égaux dans ce groupe", a déclaré le milieu de terrain des Lions, à 24h du match contre le Rwanda, comptant pour la deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2023.



"La sélection m'apporte beaucoup"



Concernant ses belles prestations lors de la CAN qui lui ont permis de retrouver du temps de jeu dans son club Leicester, Nampalys doit cela à l'équipe nationale. "C'est vrai que la sélection m'a fait énormément de bien. Je suis toujours content de retrouver la sélection. Nous joueurs sommes aussi toujours contents de nous retrouver. Je suis très fier de porter les couleurs du Sénégal. Je pense que ça s'est vu par la suite", a conclu le joueur de 29 ans qui devrait débuter encore contre le Rwanda, ce mardi, à Diamniadio, à l'occasion de la 2e journée des éliminatoires de la CAN 2023.