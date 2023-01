mardi 31 janvier 2023 • 192 lectures • 0 commentaires

People 1 heure Taille

iGFM – (Dakar) Naomi Campbell a laissé tomber une photo de sa fille lors de leur récente visite dans une mosquée à Abu Dhabi.

Le mannequin de 52 ans a partagé un carrousel d'images sur Instagram d'elle et de sa fille lundi à la grande mosquée Sheikh Zayed à Abu Dhabi. Dans les deux premières photos, Campbell a servi une pose modelesque avant d'afficher de doux clichés d'elle et de sa fille se tenant la main tout en se tenant à l'extérieur du point de repère.

Un joli clip vidéo a également été ajouté à la fin mettant en vedette le duo mère-fille marchant et explorant la mosquée ensemble. "Splendeur de la grande mosquée Sheikh Zayed @sheikhzayedgrandmosque", a-t-elle écrit dans la légende à côté du message.

PUBLICITÉ

Depuis l'annonce de la naissance de sa fille en mai 2021, Campbell n'a partagé que quelques images de son enfant unique sur les réseaux sociaux.

Auparavant, elle avait partagé l'image de sa fille il y a un mois lorsque le couple a lancé la nouvelle année lors d'une fête organisée par le fondateur de PrettyLittleThing, Umar Kamani.

Sur les photos de la fête, Campbell pouvait être vue tenant sa petite fille alors que les deux se dirigeaient vers l'événement.

Une autre photo dans la galerie de Campbell montre la paire mère-fille assise devant l'océan et saluant l'eau, disant apparemment au revoir à 2022.

"Bonne année ! Chéris, que Dieu vous garde, vous et votre famille, heureux et en bonne santé tout au long de l'année", a écrit Campbell dans la légende.