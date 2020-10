samedi 3 octobre 2020 • 90 lectures • 0 commentaires

Sport 1 heure Taille

iGFM (Dakar) La Juventus a annoncé qu'elle va jouer demain, malgré l'impossible voyage de son adversaire Naples.

Face à l'incertitude qui plane autour du football en Italie, toujours hanté par le spectre du covid-19, chacun prend ses dispositions pour rester dans les clous. A l'image de la Juventus, qui ne compte pas voir la rencontre programmée demain face au Napoli reportée. «Le Juventus Football Club annonce que l'équipe première sera sur le terrain pour le match Juventus - Napoli demain à 20h45, comme prévu par le calendrier de la Ligue de Serie A,» annonce la Vieille Dame dans un communiqué. Quelques heures plus tôt, la Gazzetta dello Sport rapportait que les autorités sanitaires italiennes avaient bloqué le départ du Napoli à Turin, car deux joueurs napolitains ont été testés positifs au covid-19.

Il s'agit de Piotr Zielinski et d'Eljif Elmas. Aux alentours de 19 heures, les autorités sanitaires de la région de Naples ont bloqué le départ de l'équipe, alors que staff et joueurs étaient déjà à l'aéroport. Alors qu'un report de la rencontre était évoqué, la Juve ne semble rien vouloir laisser au hasard. Les Bianconeri seront sur la pelouse du Juventus Stadium demain soir et s'ils ne trouvent personne face à eux lorsque l'arbitre sifflera le coup d'envoi de la rencontre, ils espèrent bien l'emporter sur tapis vert. C'est en tout cas le plan. Reste à savoir si les directives des autorités sanitaires priment sur celles des organisateurs du championnat italien.