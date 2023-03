mercredi 22 mars 2023 • 169 lectures • 0 commentaires

Actualité 2 heures Taille

«Depuis 2013, le Fonds d’appui à l’investissement des Sénégalais de l’extérieur (FAISE) a financé plus de cinq mille femmes dans la Dispora». L’annonce a été hier, par le l’administratrice Nata Samb Mbacké à l’occasion Forum su l’entrepreneuriat des femmes de la Diaspora.

« Le président Macky Sall a mis en place en 2013 le Fonds qui a permis à cinq mille femmes de recevoir des financements. Et la plupart de ces femmes ont créé des sociétés, des entreprises, des GIE ici au Sénégal pour soutenir d’autres femmes. Ce forum est l’occasion pour nous de passer en revue toutes les structures, de réunir des sommités autour d’une table pour faire comprendre à celles qui viennent d’arriver que le FAISE a beaucoup financé les femmes. Le FAISE dispose de 10 milliards, dont 4,5 milliards pour les femmes. Depuis 2013, nous avons fait le tour du monde en visitant 40 pays pour financer plus de 5000 femmes. Ces femmes sont dans diverses activités comme le commerce, la teinture, la restauration… certaines femmes s’activent aussi dans l’aquaculture au Sénégal et dans les métiers du pétrole… Cependant, l’essentiel ce n’est pas le montant qu’on donne, mais plutôt être utile à sa société, participer au développement de notre pays, créer de l’emploi et soutenir les familles qui sont restées au pays… » a-t-elle dit.