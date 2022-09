jeudi 22 septembre 2022 • 538 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Deux ans après son arrêt en raison de la pandémie, la traversée Dakar-Gorée fait son retour, ce dimanche, avec des innovations, a annoncé, ce jeudi, la Fédération Sénégalaise de Natation et de Sauvetage.

C'est ce qu'on appelle un grand come-back après un arrêt forcé dû à la Covid-19. Deux ans donc après cette pause sanitaire, la traversée Dakar-Gorée fait son grand retour avec la 33e édition qui sera marquée par des innovations. Ce sera une première pour la nouvelle équipe dirigeante.



Environ 600 nageurs sur deux étapes



Ce dimanche 25 septembre 2022, à Gorée et à la Voile d'or, environ 600 nageurs sont attendus sur deux différentes étapes, informe la Fédération sénégalaise de Natation et Sauvetage. La première étape intitulée Course A se déroulera sur une distance de 5000 mètres sous forme de circuit fermé à Gorée. Le départ est prévu à 11h à la plage de Gorée.



S'agissant de la Course B, elle se déroulera sur une distance de 4500 mètres. Ce sera sous forme de traversée plage Voile d'or vers l'île de Gorée. Le départ de cette étape est prévu à 12h à la plage de la Voile d'or, soit 1h après le premier départ à Gorée.







Pour la Fédération, l'objectif est de sauver la Natation qui a perdu son élan depuis quelques temps. C'est d'ailleurs pour cette raison que l'instance dirigée par le président Magatte Fatim Dièye compte relever le défi de l'organisation, à l'occasion de sa première traversée Dakar-Gorée. Ce, en attendant de boucler le budget au plus tard, ce samedi, veille de la compétition.



La sécurité au rendez-vous et un hommage à deux passionnés du sports



Pour un bon déroulement de cette 33e édition de la traversée Dakar-Gorée, la Fédération a pris un dispostif important notamment sur le plan sécuritaire. La brigade des sapeurs pompiers, la marine nationale et la gendarmerie seront mobilisées pendant des heures pour que les nageurs puissent nager dans d'excellentes conditions.







Un hommage sera rendu à deux éminents membres de la famille de la natation : feu Cheikh Sidath Niane, président de la Fédération de Natation de 1984 à 2001. Et feu Jean Diop, ancien international de natation et un passionné du sport.



A noter que le parrain de cette édition est Manar Sall, Directeur Général de Petrosen Trading-Services.

