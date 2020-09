samedi 26 septembre 2020 • 71 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Le député maire de Ziguinchor a, ce samedi matin, à l’occasion de la célébration du 18ème anniversaire du naufrage du bateau «Joola», demandé à l’Etat du Sénégal d’accorder une attention particulière aux enfants déclarés pupilles de la Nation.

«Les pupilles de la Nation doivent bénéficier d’une attention de la part des autorités », a dit Abdoulaye Baldé qui n’a pas manqué de rendre un hommage vibrant aux disparus. « Dix-huit (18) ans déjà, c’est comme si c’était hier. Ziguinchor seulement a enregistré 971 victimes dans une nuit de tempête aux larges des côtes gambiennes », a ajouté l’édile de Ziguinchor.

Saluant la diligence et les efforts fournis par le ministre de la Communication et de la Culture Abdoulaye Diop pour la construction du musée «Joola», «je voudrais également saisir l’occasion du haut de cette tribune pour féliciter le Président de la République Macky Sall pour tous les efforts qu’il a consentis pour le désenclavement de la Casamance », a soutenu le premier magistrat de la ville de Ziguinchor.Sur le renflouement du bateau du «Joola », «je demande aussi à l’Etat d’accorder une attention particulière à cette doléance des familles des victimes et des rescapés pour sa réalisation afin qu’elle puisse permettre à ces dernières (aux familles des victimes et rescapés) de porter le deuil», a conclu Abdoulaye Baldé.

Pour rappel, le bateau qui assurait la liaison maritime entre Ziguinchor et Dakar, a coulé à 23 heures au large des côtes gambiennes. Plus de 2.000 morts selon les familles des victimes et officiellement 1863 et 64 rescapés. Ce qui est considéré comme une des plus grandes catastrophes maritimes au monde. Il effectuait en même temps deux rotations par semaine entre Dakar et Ziguinchor, avec une escale à l'île de Karabane.