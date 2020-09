samedi 26 septembre 2020 • 101 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Sidiki Kaba, le Ministre des Forces Armées a rassuré, ce samedi matin à Ziguinchor, les familles des victimes et rescapés du naufrage du bateau le "Joola". Il s'exprimait à l'occasion de la cérémonie du 18ème anniversaire de l'une des plus grandes catastrophes maritimes au monde.

Se trouvant ce samedi matin à Ziguinchor avec une émotion infinie au nom du Président de la République Macky Sall, le ministre des Forces Armées a déclaré que, «ce jour restera plus que jamais graver dans la mémoire de tous les sénégalais.»

"L'Etat est en train de prendre toutes les dispositions"

A l’en croire toujours, «le Chef de l’Etat Macky Sall a toujours porté une attention particulière sur ce dossier douloureux», a ajouté Me Sikidi Kaba qui n’a pas manqué de vanter les réalisations du Président de la République et de son Gouvernement en Casamance. " l’Etat est en train de prendre toutes les dispositions pour prendre en charge les pupilles laissés en rade. Je peux vous assurer que la célébration de ce 18ème anniversaire du naufrage du "Joola" sera marquée par des décisions importantes qui seront prises par le Président de la République allant dans le sens de la réalisation et de la satisfaction des préoccupations des familles des victimes et des rescapés du «Joola », a conclu M. Kaba.

Pour rappel, le bateau qui assurait la liaison maritime entre Ziguinchor et Dakar, a coulé à 23 heures au large des côtes gambiennes. Plus de 2.000 morts selon les familles des victimes et officiellement 1863 et 64 rescapés. Ce qui est considéré comme une des plus grandes catastrophes maritimes au monde. Il effectuait en même temps deux rotations par semaine entre Dakar et Ziguinchor, avec une escale à l'île de Karabane.