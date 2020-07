NBA : équipes, format, horaires…Tout sur la reprise de la saison

iGFM (Dakar) La saison NBA va reprendre dans la nuit de jeudi à vendredi à Orlando en Floride et prévoit de s’achever à la mi-octobre. RMC Sport fait le point sur le retour du basket nord-américain en marge de l’épidémie de coronavirus.

Interrompue depuis le 11 mars en raison de l’épidémie de coronavirus, la saison NBA va reprendre dans la nuit de jeudi à vendredi avec le match entre les New-Orleans Pelicans et le Utah Jazz de Rudy Gobert. Comme un symbole, le pivot français participera à ce match de reprise après avoir été l’un des premiers joueurs contaminés outre-Atlantique.

Au total, 22 équipes s’affronteront pour figurer parmi les 16 qualifiées pour les play-offs. Tous les matchs se disputeront en Floride au sein d’une bulle sur-mesure installée à Disney World et la saison se terminera autour du 13 octobre.

It’s a #WholeNewGame. Scrimmages begin tomorrow (7/22) through Tuesday (7/28) and will air on NBA League Pass and NBA TV! The NBA Restart begins on July 30 with games all day and night. pic.twitter.com/AiZeCksoSG — NBA (@NBA) July 21, 2020

22 équipes à la lutte pour les play-offs

13 dans la Conférence Ouest: Los Angeles Lakers, Los Angeles Clippers, Denver Nuggets, Utah Jazz, Oklahoma City Thunder, Houston Rockets, Dallas Mavericks, Memphis Grizzlies, Portland Trail Blazers, New-Orleans Pelicans, Sacramento Kings, San Antonio Spurs, Phoenix Suns.

9 dans la Conférence Est: Milwaukee Bucks, Toronto Raptors, Boston Celtics, Miami Heat, Indiana Pacers, Philadelphie Sixers, Brooklyn Nets, Orlando Magic, Washington Wizards.

Bienvenue dans la « bulle Disney »

Les compétitions sportives sont autorisées en Floride et à l’image de la MLS, la NBA s’est organisée pour reprendre dans la bulle d’Orlando. Après avoir effectués les tests médicaux nécessaires, tous les joueurs et membres des 22 franchises encore engagées cette saison ont rejoint le parc d’attraction de Disney World. Installées dans trois hôtels différents, toutes les équipes vont vivre en autarcie, sans contact avec leur famille ou proches, dans la ville floridienne. Sur place tout est prévu pour que les joueurs puissent vivre presque normalement et offrir des performances à la hauteur d’une saison classique de NBA.

« Il y a pas mal d’activités, on peut aller golfer, faire du bowling, pêcher, partir en bateau, a ainsi expliqué Rudy Gobert pour RMC Sport. […] J’ai pas mal d’amis dans la Ligue, l’un des aspects cool de cette bulle c’est de pouvoir croiser des joueurs d’autres équipes. »

Au niveau sanitaire, les joueurs sont testés pour le coronavirus tous les soirs et doivent observer une période d’isolement en cas de retour positif. Aucun cas n’a été détecté depuis l’installation dans la bulle et la vie s’est un peu transformée en routine pour certains joueurs.

C’est notamment le cas d’Evan Fournier qui le reconnaît volontiers au micro de RMC Sport: « Je m’entraîne, je mange et je vais dans la chambre. Franchement, je n’ai rien d’autre à dire à part ça. C’est-à-dire que je vais de ma chambre, à la cafeteria, je mange, je vais m’entraîner, je reviens, je mange, chambre (rires). C’est aussi simple que ça. »

Un format inédit pour la compétition

Avec 22 équipes encore en course pour les play-offs, la NBA a décidé d' »un format inédit. Toutes les franchises disputeront huit rencontres, en plus de celles déjà effectuées lors de la saison régulière. A l’issue de ces matchs, les sept premiers de chaque conférence seront directement qualifiés pour la phase finale de la saison.

En revanche, si et uniquement si, le huitième possède moins de quatre victoires d’avance sur le neuvième, un barrage est prévu sera organisé entre les deux équipes. La formation la moins bien classée devra remporter deux matchs contre la mieux classée pour rejoindre les play-offs.

Des matchs à l’heure européenne

Avec une compétition à boucler d’ici le 13 octobre prochain, la NBA n’a pas de temps à perdre. Trois salles accueilleront les quelque 150 rencontres prévues d’ici la fin de la saison et malgré le huis clos l’ambiance sere présente.

Afin de dissimuler l’absence de public l’organisation a prévu des écrans géants pour entourer les parquets. Publicités, fonds sonores ou messages à caractère politique comme ceux en soutien au « Black Lives Matter » pourront ainsi s’afficher au bord du terrain.

Afin de tenir le rythme d’un calendrier démentiel, plusieurs rencontres se succéderont chaque nuit. Et cela pourrait bien faire les affaires du public européen avec duels à 19h, 20h30 ou 22h (heure française). Les rencontres se poursuivront ensuite à des horaires plus habituels à 00h30, 2h ou 3h du matin.

Après plusieurs mois d’interruption à cause du coronavirus, la NBA s’apprête à reprendre et rien n’a été laissé au hasard. Le spectacle s’annonce intense, huis clos ou pas, et le suspense sera au rendez-vous.