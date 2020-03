NBA : Kevin Durant testé positif au coronavirus

iGFM-(Dakar) L’ailier-star des Brooklyn Nets fait partie des joueurs contaminés par le Covid-19, et il demande à chacun de rester prudent.

Une star de plus touchée par le coronavirus : Kevin Durant a été testé positif, a révélé le spécialiste de la NBA Shams Charania sur son compte twitter. Il rejoint ainsi d’autres joueurs atteints par le virus comme Donovan Mitchell, Christian Wood, et le Français Rudy Gobert, premier joueur touché.

Le double MVP des Finales n’a pas joué le moindre match en NBA cette année, mais il fréquente souvent ses coéquipiers et les a accompagnés lors d’un road trip la semaine avant la suspension de la saison. Kevin Durant ne souffre d’aucun symptôme, précise Charania, comme Donovan Mitchell par exemple, mais il a aussitôt fait passer un message : « Soyez tous prudents, prenez soin de vous et restez confinés. On va s’en sortir ».

L’Equipe