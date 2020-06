NBA : la reprise officialisée le 30 juillet

iGFM-(Dakar) Les cas récents de Covid-19 parmi les joueurs ou la menace d’une nouvelle flambée de l’épidémie aux États-Unis n’ont pas empêché la NBA, associée au syndicat des joueurs, d’officialiser la reprise de la saison le 30 juillet.

« La NBA, la NBPA (le syndicat des joueurs) annoncent ce jour (vendredi) être tombés d’accord sur un plan de reprise de la saison 2019-2020 le 30 juillet, qui comprend des mesures sanitaires strictes et des protocoles de prévention, un site unique au Walt Disney World Resort de Floride (Orlando) et avec pour but de mettre en place des actions collectives afin de combattre le racisme systémique et faire la promotion d’une justice sociale. » C’est par cette longue phrase d’introduction que la Ligue américaine a confirmé dans un communiqué publié vendredi que l’exercice interrompu le 11 mars dernier en raison de l’épidémie de coronavirus ira bien à son terme.

Un protocole de confinement dans une « bulle » floridienne

Comme prévu, vingt-deux équipes seront conviées à Orlando. Elles disputeront chacune huit matches de « classement » afin de déterminer les seize équipes qui disputeront des play-offs classiques, et qui pourraient s’étirer jusqu’au 13 octobre en cas de match 7 de la finale.

Le principe d’éventuels tours préliminaires, qui concerneraient le 8e et le 9e de chaque conférence (Est et Ouest) a également été entériné. Ainsi, si quatre victoires ou moins séparent les deux équipes à l’issue des matches de classement, elles devront s’affronter au moins une fois. L’équipe la mieux classée serait qualifiée pour les play-offs en cas de victoire, tandis que l’équipe classée neuvième aurait besoin d’enchaîner deux succès pour participer à la phase finale.