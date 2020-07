NBA : le calendrier de la « présaison » dévoilé

iGFM-(Dakar) Avant la reprise du 30 juillet dans la bulle de Disney World, à Orlando, chacune des vingt-deux équipes NBA conviées pour la fin de saison jouera trois matches d’entraînement, à partir du 22 juillet. Joakim Noah (LA Clippers) et Evan Fournier (Orlando) ouvriront le bal.

La NBA a annoncé samedi après-midi le calendrier de reprise des vingt-deux équipes invitées à Orlando dans la bulle du Walt Disney World Resort où se disputera la fin de la saison 2019-2020, interrompue le 11 mars à cause de la pandémie.

The NBA Season Restart Scrimmage Schedule!

From July 22-28, participating teams will compete in three inter-squad scrimmages in final preparation for the resumption of the season on July 30. #WholeNewGame pic.twitter.com/c27jDrsTQw

— NBA (@NBA) July 4, 2020

Trente-trois matches de préparation seront organisés, comme une sorte de présaison qui verra chacune des franchises jouer trois rencontres, réparties entre le 22 et le 28 juillet, tandis que les vraies hostilités démarreront le 30.

À pied d’oeuvre à Orlando à partir de mardi

Deux Français seront concernés dès la première heure, puisque le premier « scrimmage » opposera le Magic d’Orlando d’Evan Fournier aux LA Clippers de Joakim Noah (à 21 heures heure française). Trois autres rencontres se tiendront ce premier jour, Washington-Denver, New Orleans-Brooklyn et Sacramento-Miami.

Pour ces matches de préparation, la ligue nord-américain a tenté au maximum d’éviter des oppositions entre équipes d’une même conférence ou formations susceptibles de se retrouver au premier tour des futurs play-offs, indique ESPN.