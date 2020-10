lundi 5 octobre 2020 • 95 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Mené deux manches à zéro, privé de deux joueurs cadres (Adebayo, Dragic), le Miami Heat a cependant trouvé les ressources pour battre les Los Angeles Lakers (115-104) dans le match 3 de la finale NBA dimanche. Jimmy Butler a inscrit 40 points et signé un triple-double pour Miami.

Miami était en souffrance, avant le match 3 de la finale NBA dimanche. Le Heat avait été nettement battu par les Los Angeles Lakers à deux reprises, et était privé de Bam Adebayo et Goran Dragic, deux de ses vedettes, blessés. Mais, porté un sublime Jimmy Butler (40 points, 11 rebonds, 13 passes décisives), Miami a cependant réussi à s'imposer (115-104) et n'est plus mené que deux manches à une dans cette finale.