LeBron James, sacré champion avec les Los Angeles Lakers, dimanche aux dépens du Miami Heat, a été désigné meilleur joueur de la finale NBA 2020.

C'est la quatrième fois en autant de victoires en finale que James (35 ans) est ainsi honoré, après les titres remportés avec Miami (en 2012 et 2013) et Cleveland (en 2016). Il est le seul joueur à avoir été élu MVP des finales avec trois équipes différentes.

Dimanche, lors de la nette victoire des Lakers sur Miami (106-93), LeBron James a réussi un triple double avec 28 points, 14 rebonds et 10 passes décisives.

Michael Jordan reste le recordman de titres de MVP des finales NBA, avec six trophées (entre 1991 et 1998). James suit avec ses quatre couronnes. On trouve ensuite Magic Johnson, Shaquille O'Neal et Tim Duncan, avec trois titres de MVP des finales.