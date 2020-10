Une démonstration dès la première période

Toujours est-il que la rencontre a tourné à la démonstration de force pour Los Angeles. Miami a tenté de s'accrocher pendant un quart-temps (28-20, 12e), avant que les Lakers ne passent la vitesse supérieure, en puissance, omniprésents dans la raquette, plus adroits, plus vifs, quasiment toujours les premiers sur le ballon. Quatre joueurs ''angelenos'' ont dépassé la barre des dix points marqués avant même la pause : Davis et Kentavious Caldwell-Pope (15 points chacun), Rajon Rondo (13 sur ses 19 au total) et LeBron James (11).

Le Rondo du deuxième quart-temps n'avait pas grand-chose à envier à celui du titre des Boston Celtics en 2008. Le meneur remplaçant est apparu sur un nuage, réussissant ses six premiers tirs, orchestrant parfaitement un jeu tourné vers l'intérieur. Les Lakers ont marqué 34 points dans la peinture dans les vingt-quatre premières minutes. Le tout en évitant de tomber dans leur travers habituel, les pertes de balle (seulement 5 contre 9 pour Miami, toujours sur le premier acte).