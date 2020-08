NBA : Memphis et Gorgui Sy Dieng qualifiés pour le « play-in »

Phoenix, qui n’a pas perdu le moindre match dans la bulle (8 victoires), a encore une petite chance d’arracher son billet pour le « play-in » et aura pour cela le regard tourné vers le match entre les Portland Trail Blazers et les Brooklyn Nets. Une défaite de l’équipe de Damian Lillard chamboulerait le classement à l’Ouest. En revanche, les Blazers ont l’avantage d’affronter une équipe déjà qualifiée et dont le résultat ce jeudi soir sera sans incidence sur son classement final (7e à l’Est).