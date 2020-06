NBA: une formule pour finir la saison régulière à partir du 31 juillet

iGFM-(Dakar) Selon les deux journalistes les mieux informés de la NBA, la Ligue nord-américaine de basket s’apprête à valider un tournoi spécial à 22 équipes pour finir la saison régulière à partir du 31 juillet, et ainsi désigner les têtes de série pour les playoffs.

A problème exceptionnel, solution exceptionnelle. Alors que la NBA est à l’arrêt depuis mars en raison du coronavirus, les deux « insiders » les mieux informés de la Ligue, les journalistes Shams Charania (The Athletic) et Adrian Wojnarowski (ESPN), révèlent ce mercredi le plan de l’instance pour finir la saison régulière: un tournoi spécial à 22 équipes, à Orlando.

13 équipes de l’Ouest, 9 de l’Est

Ce tournoi, qui se jouerait à Disney World, regrouperait les 16 équipes virtuellement qualifiées pour les playoffs (huit à l’Est, huit à l’Ouest) et six autres formations: la Nouvelle-Orléans, Portland, Phoenix, Sacramento et San Antonio pour la conférence Ouest, plus Washington pour la conférence Est. A priori, chaque équipe disputera huit matchs en Floride, afin de désigner les têtes de série pour les playoffs (qui se joueront plus tard). Avec une spécificité pour la huitième place qualificative: s’il y a moins de quatre victoires d’écart entre le 8e et le 9e à l’issue de ces rencontres supplémentaires, les deux équipes devront s’affronter.

Plusieurs options auraient été étudiées dernièrement, notamment celle envoyant directement les 16 meilleures équipes actuelles en playoffs, mais le tournoi à 22 tiendrait désormais la barre, et devrait être validé dès jeudi lors d’une réunion. Il se jouerait à partir du 31 juillet.