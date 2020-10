samedi 17 octobre 2020 • 599 lectures • 0 commentaires

iGFM – (Dakar) Ndella Madior Diouf, invitée à l’émission Confrontation de ce de vendredi, revient sur son supposé penchant au lesbianisme.

«J’adore les hommes, mais c’est un vrai homme qui me touche. Moi, mon mari je luis fais l’amour tous les jours et plusieurs fois par jour. Je ne badine même pas avec ça. Si tu ne sais pas faire l’amour ne viens même pas me voir. J'ai besoin d’un vrai mec. Vous savez, mes ex- maris sont des étalons".

Et d'en rajouter une couche : "J’ai connu beaucoup d’hommes. Tafsir Diattara est un vari mec, il est comme moi. Il divorce beaucoup, mais j’aimerai bien le prendre. Je n’ai rien à foutre des femmes. Oubliez cette histoire. Tafsir a peur de moi à cause de mon statut femme politique».