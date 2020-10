jeudi 1 octobre 2020 • 32 lectures • 0 commentaires

iGFM – (Dakar) Ndèye Guèye est restée zen, suite aux moqueries au lendemain de sa chute, lors du mariage de l'actrice et non moins figure du showbiz Soumboulou Bathily.

Dans un entretien avec Feeling Dakar, la célèbre danseuse remercie l’auteur de la publication de cette vidéo devenue virale dans les réseaux sociaux.

«Celui qui a publié la vidéo m’a rendue un grand service. Depuis lors, on m’appelle de partout. Disons que la vidéo m’a relancée alors que j’étais out… Dama fayone vidéo bi talate ma. Je ne peux que rendre grâce à Dieu. Je serai toujours reconnaissante envers cette personne qui m’a relancée".

Ndèye Guèye d'ironiser : "Ce qui est le plus drôle, c’est que je n’étais pas la seule à faire cette chute. Mais, puisse que je suis célèbre, c’est pour ça qu’ils ont partagé mes vidéos».

Et d'y aller de ses philippiques : «Ce n’est pas la première fois qu’on me fait ce genre de coups et ça m’importe peu. Car j’ai partagé la vidéo dans mon statut. Je suis une danseuse et n’oublions pas que mon métier m’a une fois amenée en prison. Donc, ça ne me fait ni chaud, ni froid".

Mame Fama GUEYE